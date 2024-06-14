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Lucky No. 13: Gators Set to Host 13 Official Visitors + 59 Family Members

JasonHigdon

JasonHigdon

Bull Gator
Staff
Nov 5, 2021
30,438
89,227
113
Head Coach Billy Napier and the Florida Gators will bring 13 official visitors this weekend, including 59 family members.

The first scheduled arrivals are at 1:24 p.m. on Friday, and the last arrivals are planned for 9:00 p.m. that evening.



MALIK AUTRY

DEFENSIVE TACKLE •6'6" | 320 LBS
CLASS OF 2025 @ OPELIKA | OPELIKA, AL
AUBURN VERBAL


TAVARIS DICE

OFFENSIVE TACKLE •6'4" | 279 LBS
CLASS OF 2025 @ LANGSTON HUGHES | FAIRBURN, GA
AUBURN VERBAL


DONOVAN OLUGBODE

WIDE RECEIVER •6'1" | 197 LBS
CLASS OF 2025 @ IMG ACADEMY | BRADENTON, FL


CADEN PIENING

ATHLETE •6'4" | 246 LBS
CLASS OF 2025 @ ANDERSON | CINCINNATI, OH
UCF VERBAL


HYLTON STUBBS

SAFETY •6'2" | 190 LBS
CLASS OF 2025 @ MANDARIN | JACKSONVILLE, FL
USC VERBAL


VERNELL BROWN III

WIDE RECEIVER •5'11" | 170 LBS
CLASS OF 2025 @ JONES | ORLANDO, FL


BRYCE FITZGERALD

SAFETY •6'1" | 185 LBS
CLASS OF 2025 @ COLUMBUS | MIAMI, FL


CEDRIC WORKS

WEAKSIDE DEFENSIVE END •6'4" | 225 LBS
CLASS OF 2025 @ NORTHMONT | CLAYTON, OH


WALTEZ CLARK

RUNNING BACK •6'2" | 194 LBS
CLASS OF 2025 @ PLANT | TAMPA, FL
FLORIDA VERBAL


TY JACKSON

OUTSIDE LINEBACKER •6'2" | 195 LBS
CLASS OF 2025 @ SEMINOLE RIDGE | LOXAHATCHEE, FL


TAVION WALLACE

OUTSIDE LINEBACKER •6'1" | 200 LBS
CLASS OF 2025 @ WAYNE COUNTY | JESUP, GA


JAHZARE JACKSON

OFFENSIVE TACKLE •6'11 | 330 LBS
CLASS OF 2023 @ OVERTIME ELITE, SAN DIEGO, CA
BRADENTON, FL IMG ACADEMY
ORIGINALLY IN THE CLASS OF 2023
He will show up as a 2025 player because that is the football year he would be coming in with....but he was in the 23 class. Arkansas, Georgia, and Florida offers
 
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