Lucky No. 13: Gators Set to Host 13 Official Visitors + 59 Family Members

JasonHigdon
Bull Gator
Staff
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- Nov 5, 2021
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Head Coach Billy Napier and the Florida Gators will bring 13 official visitors this weekend, including 59 family members.
The first scheduled arrivals are at 1:24 p.m. on Friday, and the last arrivals are planned for 9:00 p.m. that evening.
CLASS OF 2025 @ OPELIKA | OPELIKA, AL
AUBURN VERBAL
CLASS OF 2025 @ LANGSTON HUGHES | FAIRBURN, GA
AUBURN VERBAL
CLASS OF 2025 @ IMG ACADEMY | BRADENTON, FL
CLASS OF 2025 @ ANDERSON | CINCINNATI, OH
UCF VERBAL
CLASS OF 2025 @ MANDARIN | JACKSONVILLE, FL
USC VERBAL
CLASS OF 2025 @ JONES | ORLANDO, FL
CLASS OF 2025 @ COLUMBUS | MIAMI, FL
CLASS OF 2025 @ NORTHMONT | CLAYTON, OH
CLASS OF 2025 @ PLANT | TAMPA, FL
FLORIDA VERBAL
CLASS OF 2025 @ SEMINOLE RIDGE | LOXAHATCHEE, FL
CLASS OF 2025 @ WAYNE COUNTY | JESUP, GA
CLASS OF 2023 @ OVERTIME ELITE, SAN DIEGO, CA
BRADENTON, FL IMG ACADEMY
ORIGINALLY IN THE CLASS OF 2023
He will show up as a 2025 player because that is the football year he would be coming in with....but he was in the 23 class. Arkansas, Georgia, and Florida offers
The first scheduled arrivals are at 1:24 p.m. on Friday, and the last arrivals are planned for 9:00 p.m. that evening.
MALIK AUTRYDEFENSIVE TACKLE •6'6" | 320 LBS
CLASS OF 2025 @ OPELIKA | OPELIKA, AL
AUBURN VERBAL
TAVARIS DICEOFFENSIVE TACKLE •6'4" | 279 LBS
CLASS OF 2025 @ LANGSTON HUGHES | FAIRBURN, GA
AUBURN VERBAL
DONOVAN OLUGBODEWIDE RECEIVER •6'1" | 197 LBS
CLASS OF 2025 @ IMG ACADEMY | BRADENTON, FL
CADEN PIENINGATHLETE •6'4" | 246 LBS
CLASS OF 2025 @ ANDERSON | CINCINNATI, OH
UCF VERBAL
HYLTON STUBBSSAFETY •6'2" | 190 LBS
CLASS OF 2025 @ MANDARIN | JACKSONVILLE, FL
USC VERBAL
VERNELL BROWN IIIWIDE RECEIVER •5'11" | 170 LBS
CLASS OF 2025 @ JONES | ORLANDO, FL
BRYCE FITZGERALDSAFETY •6'1" | 185 LBS
CLASS OF 2025 @ COLUMBUS | MIAMI, FL
CEDRIC WORKSWEAKSIDE DEFENSIVE END •6'4" | 225 LBS
CLASS OF 2025 @ NORTHMONT | CLAYTON, OH
WALTEZ CLARKRUNNING BACK •6'2" | 194 LBS
CLASS OF 2025 @ PLANT | TAMPA, FL
FLORIDA VERBAL
TY JACKSONOUTSIDE LINEBACKER •6'2" | 195 LBS
CLASS OF 2025 @ SEMINOLE RIDGE | LOXAHATCHEE, FL
TAVION WALLACEOUTSIDE LINEBACKER •6'1" | 200 LBS
CLASS OF 2025 @ WAYNE COUNTY | JESUP, GA
JAHZARE JACKSONOFFENSIVE TACKLE •6'11 | 330 LBS
CLASS OF 2023 @ OVERTIME ELITE, SAN DIEGO, CA
BRADENTON, FL IMG ACADEMY
ORIGINALLY IN THE CLASS OF 2023
He will show up as a 2025 player because that is the football year he would be coming in with....but he was in the 23 class. Arkansas, Georgia, and Florida offers
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